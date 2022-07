Podijeli:







Izvor: N1

Školjkari s Pelješca jedva su dočekali osjećaj da su dio Hrvatske - jer most će im uz to i olakšati posao. Nije im toliko, kažu, bilo teško prevoziti školjke jer imaju hladjače, no neizvjesno stanje na granici im je stalno zagorčavalo život. Čekanja ljeti, ali i sama činjenica da u vlastitu državu moraju preko 9 kilometara neumskog koridora izluđivalo je stanovnike Juga. 2,4 kilometra dugačak most zato bi trebao smanjiti pritisak na granične prijelaze. Most sa svim pristupnim cestama trebao bi skratiti put u brojnim pravcima - no sedam kilometara stonske obilaznice još se čeka - pa će pomet preko Stona. Ston se boji gužvi dok se, prema obećanju, do kraja godine ne završi obilaznica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram