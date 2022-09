Škarica: Hrvatskoj treba 150 općina, tada će i županije izgubiti smisao

Podijeli:







Izvor: N1

Prvi korak je da država konačno priznaje da nešto ne funkcionira sa teritorijalnim ustrojem zemlje," kaže profesor Mihovil Škarica sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. "Međutim, to nije dovoljno i nije realno očekivati od općina da one same krenu u spajanje." Škarica upozorava da je gradova i Općina u Hrvatskoj više od 550 i plod političkih nadmetanja bez racionalne osnove, a da ozbiljna istraživanja pokazuju da bi bilo optimalno da ih je 120 ili 150." Iako su one po Ustavu nositelj i mnogih ovlasti, hrvatske općine danas za to nemaju kapaciteta. Kada bi ih bilo 150, onda ni ovakve županije koje su sada preuzele te ovlasti ne bi više imale smisla." Naš sugovornik kaže da bi u taj proces trebalo krenuti povezivanjem malih jedinica sa većim naseljima kojima prirodno gravitiraju u jednu cjelinu.

