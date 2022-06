S kakvim će se sve izazovima susresti navijači u Kataru?

Podijeli:







Prvi put u povijesti Svjetsko nogometno prvenstvo održava se zimi, prvi put na Bliskom istoku i prvi put u islamskoj zemlji sa strogim vjerskim zakonima. U Kataru je konzumacija alkohola moguća samo u luksuznim hotelima i to po paprenim cijenama, razuzdano ponašanje strogo se kažnjava, a posjedovanje droge ili izvanbračni seksualni odnosi mogu dovesti do zatvorskih kazni. Bit će to pravi izazov za nogometne navijače koji namjeravaju doći u tu malu i bogatu državu.

