Izvor: N1

Za dobru sezonu priželjkuju se i gužve na aerodromu. No, brojni avioprijevoznici od Lufthanse pa do niskotarifnih poput Ryanaira otkazuju ili znatno smanjuju svoje linije, u Hrvatskoj će u srpnju nedostajati uobičajenih 55 letova. No Hrvatska nije izuzetak.