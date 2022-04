“Otužno je da svako povećanje plaća moraju pratiti prijetnje štrajkom”

Podijeli:







Izvor: N1

U Newsroomu je gostovala predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Nada Lovrić koja je govorila o najavljenom štrajku i očekivanjima sindikata kada su pitanju njhove plaće, ali i druga nematerijalna prava. Kako je rekla, sindikati su na pregovore došli već unaprijed odustajući od nekih svojih prvotnih zahtjeva jer su svjesni da živimo u nemirnim vremenima, što je pokazao i ovaj rat u Ukrajini. Ipak povećanje plaća od 8 posto u tri navrata ove godine minimum je ispod kojeg se ne može ići. Ne odustaju od štrajka iako se nadaju da do njega neće doći i da će se s Vladom postići dogovor, pa u tom pravcu gleda i na sastanak s premijerom koji je zakazan 26. travnja. Kako bi javnost imala puni uvid u primanja koje, u ovom slučaju imaju profesori, istaknula je svoj vlastiti primjer. Nakon punih 27 godina staža njezina plaća iznosila je 8050 kuna. Prije 14 godina bila 6900, za vrijeme Milanovićeve vlade 5 500 tisuća kuna. Do posljednjeg povećanja išlo se mic po mic, štrajk po štrajk, a to ne bi trebalo biti tako, misli Lovrić. Cijeli razgovor pogledajte u videu.

