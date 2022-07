Podijeli:







Izvor: N1 / Božidar Lončar

Od danas turisti mogu promatrati promet na Pelješkom mostu i sa smIješkom čekati da se i sami provozaju - bez granice i čekanja. Zadovoljno ruke trljaju i vinari. Svoju su kvalitetu već svijetu pokazali, a sada će im dolazati i veći broj turista. Pelješki most, osim povijesne uloge, donosi veselje, nadu i optimizam svim stanovnicima juga. Putovanje do Duborvnika - ne računajući čekanje na granici - bit će čak 37 minuta kraće pa će se to obilježiti na Stradunu A što kažu susjedi? S jedne strane grad u ljetnim mjesecima neće biti jedna duga kolona - ali pitanje je što će pad prometa značiti za loklanu ekonoimiju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram