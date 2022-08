Obnova Zagreba sporo napreduje, teško će se potrošiti sav europski novac

Podijeli:







Izvor: N1

Obnova nakon zagrebačkog potresa ide puževim korakom, no nešto se ubrzala obnova javnih zgrada za što je osiguran novac Europske unije. Nakon što smo uspjeli ishoditi produženje roka od godinu dana za povlačenje tih sredstava, ukupno je do sada potrošeno 664 milijuna od moguće 5,1 milijarde kuna, odnosno 13 posto. Rok je do srpnja iduće godine pa je gotovo nemoguće da ćemo potrošiti sav europski novac.