Netaknuti prirodni biser na izvoru Cetine doživio turistički desant

Nije tajna da Hrvatska obiluje mnogbrojnim prirodnim ljepotama. To nam je uostalom i najjači turistički adut. No ta priča ima i drugu strane medalje. Ovog se ljeta dogodio pravi turistički desant na izvor rijeke Cetine, bajkovitog lokaliteta iz dalmatinskog zaleđa poznatog i u svijetu pod nazivom Glavaš, Veliko vrilo ili, po novome, Oko Dalmacije. Stotinjak i više kupača na dan oko Vrila rasprostiru ručnike i rekvizite kao na nekoj običnoj plaži, ostavljaju smeće, prljaju i sve to bez ikakve kontrole.

