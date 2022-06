Najezda meduza na Jadranu

Podijeli:







Izvor: N1

Već godinama nije viđena ovakva najezda meduza na Sjevernom Jadranu, posebice u akvatoriju zapadne Istre. Znanstvenici rovinjskog Centra za istraživanje mora još uvijek ne mogu sa sigurnošću potvrditi razlog povećanju broja meduza, no sigurno je više faktora utjecalo na to, od temperature mora do raznih promjena u ekosustavu. Meduze su organizmi koji se lako prilagođavaju svim tim utjecajima ,kažu stručnjaci. I nisu toliko opasne koliko ih se ljudi boje...