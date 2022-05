Na fakultetima se uvodi novi sustav ocjenjivanja?

Podijeli:







Izvor: N1

Sadašnji brojčani sustav studijskih ocjena nadopunit će se slovima, prođe li prijedlog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Konkretnije, uz standardne ocjene od 1 do 5, ispisivat će se i ocjene od A do F, kako studentima odlazak na razmjenu bio lakši. Uz to, moguće je da će pisati i postotak usvojenosti znanja, primjerice, ocjena dovoljan (2) ili u slovnoj varijanti D znači da je student usvojio 50 do 59,9 posto znanja, što je već odavno europska praksa.

