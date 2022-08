Podijeli:







Izvor: N1

Znakovi zabrane, ograde ili cjenik ispred ulaza crni su prizori koje imamo prilike vidjeti diljem obale, od sjevera do juga. O mračnom licu turizma se mnogo piše, no malo čini. Za Olega Butkovića more nije nimalo mirnije nakon što su u javnost procurile prve verzije Zakona o pomorskom dobru. Mnogi se zato s razlogom pitaju jesu li proveli posljednje ljeto na omiljenoj plaži?