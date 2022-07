Podijeli:







Izvor: N1

Nakon skandala s rušenjem na državnoj maturi nadarene učenice koja se greškom potpisala na esej iz hrvatskog jezika, mijenjat će se pravilnik o provođenju mature. Najavili su to i resorni ministar i ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, no to neće pomoći Lauri Mikić. Unatoč svim reakcijama - po svemu sudeći maturu će na jesen morati polagati ponovno.