Lalovac: Samo zovu Marića i kažu daj novac!

Izvor: N1

Bivši ministar financija Boris Lalovac kaže da je reabalansom proračuna Vlada htjela poslati poruku prije odluke o uvođenja eura i da mu se to čini u redu. No, kaže, Hrvatska je u ozbiljnoj situaciji jer slijdi dvoznamenkasta inflacija i Vlada mora napraviti plan za slučaj recesije, a ne samo rebalansom povećavati proračun. Dodaje da se reforme više i ne spominju, a onu zdravstvenu on bi počeo tako da ministar ne bude liječnik nego financijaš jer se nitko od dosadašnjih nije želio zamjerati bivšim i budućim kolegama u bolnicama.