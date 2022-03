“Kažu da nam uzimaju vodovode zbog fondova iz kojih dosad nisu povukli ništa”

Podijeli:







Izvor: N1

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec potvrdio je da će mali gradovi svoje vodovode braniti od prisilnog spajanja s većim sustavima čak i na Ustavnom sudu. "Stalno nam se daju suprotni odgovori. Kažu da je to zbog fondova EU, iako EU to nigdje ne traži, kažu da je zbog boljeg povlačenja sredstava, a žele nas pripojiti mastodontu koji je do sada povukao 0 eura!" Zurovec tvrdi i da veliki sustavi imaju dovoljno svojih problema, a da građani malih gradova neće pristati ni na preplaćanje usluga: "Ja inače po zakonu ne mogu samostalno odlučivati o tako velikim vrijednostima, ali sad me uvjeravaju da u ovom slučaju mogu. Zovu nas i gradonačelnici iz HDZ-a, ovo je problem koji muči cijelu zemlju".