Hrvatskoj nedostaje oko 20 tisuća radnika u građevini

Podijeli:







Izvor: N1

Da radnika u građevini kronično nedostaje, više ni nije vijest. No, posebno je to do izražaja došlo kad je započela obnova. Prema nekim podacima, samo tu nedostaje oko 20 tisuća radnika. Naši već godinama odlaze u inozemstvo, pa njihovo mjesto zauzimaju Filipinci i Nepalci. No, očito je zagustilo pa se lagano povećavaju plaće u tom sektoru. Poslodavci, sindikati i država nadaju se da će to biti dovoljno da zadrže bar dio domaće radne snage. Pa će tako najmanja plaća u graditeljstvu moći biti 5100 kuna bruto.