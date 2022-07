Gradonačelnica Korčule: “Dobili smo ono što smo zaslužili”

Podijeli:







Izvor: N1

Gradonačelnica Korčule Nika Silić Maroević bila je gošća N1 Studija uživo i govorila je o otvorenju Pelješkog mosta. Kaže da se otvaranjem mosta putovanje prema Korčuli skraćuje, ali da je i puno jednostavnije. "Mi smo dosad isto imali dobro riješeno vezu iz Ploča prema Trpnju, ali to su ipak dva trajekta. Mi smo dobili jedan puno opušteniji pristup. Dobili smo ono što smo zaslužili i čekali. Peljašac gravitira nama i mi njemu. To je i naš most", rekla je. Silić Maroević kaže da je most za Korčulu jednako važan kao i za sam Pelješac. "Naš trajekt je svakih sat vremena i vozi 15 minuta. Mislim da će to utjecati i na kvalitetu životu i na manje odlazaka s otoka i poluotoka. U gospodarskom smislu svakako to znači jer nam sve postaje jednostavnije. Najvažnije će biti privući dobre i kvalitetne investicije", kazala je.