EK predstavila plan “štedi plin za sigurnu zimu”

Podijeli:







Izvor: N1

Europska komisija je danas predstavila plan "štedi plin za sigurnu zimu", koji predviđa smanjenje potrošnje plina za 15 posto u razdoblju od 1. kolovoza ove godine do 31. ožujka iduće godine. Odnosi se na sve potrošače: od industrije do kućanstava i zasad je dobrovoljno. Dio je to odgovora Brisela na najcrnji scenarij, kojeg se smatra izvjesnim, a to je potpuna obustava ruskog plina za Europu.