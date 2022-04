Čuraj: Spreman sam biti ministar!

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj kaže da je pri rekosntrukciji Vlade, za koju su premijeru koalicijski partneri dali podršku, sve na stolu - resori, rotacija nadležnosti i ljudi. On je i prije predlagao, a i sada misli da bi trebalo postojati zasebno Ministarstvo obnove. Ne isključuje da premijer Andrej Plenković pozove i njega i spreman je biti ministar. I to unatoč debaklu s kandidaturom za ministra graditeljstva što su njegovi koalcijski partneri Dario Hrebak i Radimir Čačić minirali. Kaže da ne strepi od Plenkovićeva poziva ,ali da bi u slučaju da do njega dođe dobro razmislio jer predsjednik stranke takvo što ne odbija.