Bekavac: Mladi liječnici ne žele trpjeti ono što smo mi

Izvor: N1

"Beskrajni prekovremeni, specijalizacije koje to nisu, odrađivanje tri paralelne smjene dok su drugi na godišnjem - mladi liječnici to više ne žele trpjeti," kaže dr. Ivan Bekavac, šef Zdravstvenog savjeta Mosta. "Meni se znalo događati da svaki drugi dan radim 24 sata u komadu. Ovi mladi ljudi su prosvjedom pokazali da to više neće trpjeti, a ministar Beroš se sakrio od njih u zgradi ministarstva." Bekavac upozorava da je krajnji trenutak za pravu reformu zdravstva jer nema liječnika koji mogu zamijeniti stotine kolega u obiteljskoj medicini koji uskoro odlaze u mirovinu, brojne žene već sad nemaju pristup ginekolozima, a u isto vrijeme neki bolnički odjeli zjape prazni.

