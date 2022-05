Bauk: Optužnice iz Srbije neprihvatljive, ali zločine treba istražiti

Podijeli:







Izvor: N1

Treba utvrditi što se dogodilo i zločine kazniti, poručuju iz SDP-a, no neprihvatljiva im je ideja da Srbija bude ta koja će pokretati optužnice protiv hrvatskih ili bilo kojih drugih vojnika za ono što se dogodilo na teritoriju trećih zemalja.

“Što se tiče univerzalne jurisdikcije Srbije, to nam je neprihvatljivo, obzirom da se nešto dogodilo na teritoriju BiH, ta zemlja ima sva suverena prava da ocijeni to što se dogodilo i da da pravnu kvalifikaciju, a na kraju će tužiteljstvo ocijeniti je li se to doista i dogodilo, a sud će ocijeniti postoje li krivci”, kaže SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk, ističući da ne bi Srbija trebala biti ta koja procesuira što se dogodilo u Hrvatskoj i BiH.

VEZANA VIJEST Plenković: Sastali smo se s pilotima iz Oluje, učinit ćemo sve da ih zaštitimo

“Hrvatskoj javnosti, a i ja spadam u nju, apsolutno je teško prihvatiti optužnicu iz Srbije, prvenstveno zato što smatramo da je politika Srbije i uzročnik svega što se dogodilo na jugoslavenskom prostoru od ’91. do ’95., tim više što je i današnji predsjednik Srbije svojim izjavama iz tog vremena mogao potaknuti neke da budu i žešći nego što bi možda bili”, kaže Bauk.

Što on misli o pomilovanju Perkovića i Mustača, hoće li Milanovićeva odluka promijeniti Baukovo mišljenje o njemu, što misli o odluci Visokog upravnog suda kojom se istospolnim partnerima dozvoljava posvajanje djece te imaju li vladajući i dalje načina to spriječiti, pogledajte u videozapisu razgovora.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.