Barić: Ovo je preokret, ali rat još ni približno nije gotov

Podijeli:







Izvor: N1

U Newsroomu je gostovao profesor s Fakulteta političkih znanosti Robert Barić koji je komentirao veliku, uspješnu ofenzivu ukrajinskih snaga na istočnom bojištu. Kako je rekao, Ukrajinci su to mjesecima pripremali i osvojili značajne točke uz glavnu komunikacijsku željezničku prugu. Rusi su pokazali da nemaju logistiku čim se maknu od željeznice. Nakon osvajanja tog dijela, Ukrajnici su samo grabili naprijed. Bilo im je važno ostvariti neke konkretne rezultate na terenu, a i važno je, ističe Barić što su pokazali da itekako znaju koristiti zapadno oružje. Pažnja itekako treba ostati na Hersonu na jugu kao glavnoj ofenzivnoj točki. Ako su istiniti podaci koji stižu s terena da se i tamo ruske snage povlače, to vjerojatno i nije očekivano jer su prometno izolirani. Ukrajinci sada neće krenuto žestoko jer bi to bilo pogibeljno, ali će pustiti Ruse da u toj izolaciji izgladne i da padnu kao "trula kurška". Ipak Rusija i dalje ima snage za vojne operacije i ovaj rat, zaključuje Barić, unatoč ovom velikom preokretu, neće tako brzo završiti.