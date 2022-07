Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Ivana Hrstića.

Što se tiče Izbornog zakona u susjednoj BiH, najzanimljivija je situacija s hrvatskim premijerom i predsjednikom. Kao da se trude, svjesno ili nesvjesno, igrati ulogu dobrog i lošeg policajca. Možda nekom nije jasno koji je koji, ali ne bi trebalo uložiti puno truda da se shvati kako Plenković pokušava biti konstruktivan, a Milanović diže buku.

Ako Plenković uspije, Milanović će moći reći kako je to zbog toga jer ga je stalno gurao, podsjećao, upozoravao… Isto tako, već je to i izgovorio u trenutku kad je bilo najavljeno da će visoki predstavnik nametnuti izmjene Izbornog zakona, tad je Milanović bez imalo skrupula rekao da je to zato jer ga je on stalno napadao. Jasno je da je taktika napada i vrijeđanja zadnje što bi moglo proizvesti pozitivan efekt. I Schmidt je jučer rekao da to nije kritika nego vrijeđanje i da to što je netko predsjednik neke države ne znači da smije vrijeđati i da je krajnje vrijeme da se to završi.

Može li se išta napraviti u trenutku kad su izbori već proglašeni? Može. Visoki predstavnik u BIH je kao kralj, namjesnik, iz Berlina i SAD-a dolaze poruke da ga podržavaju u korištenju bonskih ovlasti, a one su takve da on može po svojoj volji, mimo procedura smijeniti bilo koga i promijeniti bilo koji zakon i neki njegovi prethodnici su to i radili bez okklijevanja.

Jasno je da politika vrijeđanja neće dovesti do konkretnih rezultata. Ako Plenkovć ne uspjeje, Milanović je opet na sigurnom, moći će ga napadati zbog neuspjeha. To je za njega win-win situacija, ali koliko iskreno on želi nešto promijenti, to je upitno.

