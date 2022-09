Bivši ministar financija: Sve cijene bi se sada trebale vratiti na staro

Podijeli:







Bivši ministar financija Boris Lalovac komentirao je paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu koji je danas predstavljen na sjednici Vlade. Ocijenio je da je ovaj paket jako dobar za smirivanje situacije u društvu.

“U moru loših vijesti koje nam izlaze svaki dan, ovo je jedna dobra vijest. Vrlo je bitan psihološki efekt. Vlada je ovdje išla i malo s većim iznosom upravo da psihološki umiri građane da će prebroditi jesen i zimu i građani i poduzeća, nevezano tko će to plaćati. Realni iznos je puno niži, do toga ćemo doći kasnije, ali bitna je poruka da će biti novca”, kazao je Lalovac.

Ističe da je svakako dobro za društvo da se smire tenzije.

HEP će podnijeti najveći teret

“Od tih 21 milijarde, šest milijardi je na teret HEP-a. To znači da se trenutni gubici HEP-a prebacuju na budućnost – odgođeni gubitak. Nemojmo zaboraviti, moramo tu pribrojiti i oko dvije i nešto milijarde u onom prvom paketu, i nemojmo zaboraviti one tri milijarde jamstava da HEP puni plin koji će se kasnije morati prodavati po jeftinijoj cijeni. Mi ovdje govorimo o nekih 10 do 13 milijardi kuna godišnje. Njihova je izjava bila da HEP to može podnijeti, ali ne kako. Hoće li oni imati likvidnost da kupuju struju?”, komentirao je Lalovac.

Napominje da će netko morati taj gubitak platiti u jednom trenutku.

“Sada je pitanje tko će to platiti. O tome danas nije htio niti ministar govoriti, to je za mene jedna misterija. Ako su oni procijenili da HEP to može, onda imaju neku procjenu da kažu na temelju čega. Oni moraju objasniti tu kalkulaciju”, dodao je.

Očekuje da će zbog ovih novih mjera uskoro doći do smanjenja cijena.

“Koliko sam razumio, građanima neće doći do povećanja cijene za struju, brojna poduzeća će dobiti retroaktivno po ovoj nižoj cijeni. Sve cijene u budućnosti bi trebali onda vratiti na staro”, kazao je Lalovac.

