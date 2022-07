Znanstvenici iz Wuhana izmislili olovku koja piše po zraku

Kineski znanstvenici iz laboratorija Hongtuo u Wuhanu osmislili su lasersku olovku kojom se može pisati po zraku.

Kineski mediji prenose da olovka koristi ultra kratke laserske pulseve da odvoji elektrone od čestica zraka i pretvori ih u plazmu koja emitira svjetlost s dovoljnom preciznošću da se formiraju reči u zraku.

„S potpuno novom spravom možemo pisati po zraku bez korištenja papira i tinte”, rekao je voditelj laboratorija koji je razvijao „čarobnu olovku“.

Znanstvenici su objasnili da su koristili 3D skeniranje kako bi poredali piksele i od njih formirali kineske znakove, ali nisu do kraja otkrili kako proces funkcionira.

Olovka navodno radi u neverojatno kratkim laserskim rafalima, što je ekvivalentno samo nekoliko kvadriliontina sekunde. U isto vrijeme, izlazna snaga lasera je skoro nerazumljiva.

Olovka može dosegnuti milijun megavata, što je blizu ukupne količine energije koju Sjedinjene Države mogu proizvesti, navodi South China Morning Post. Međutim, kako su intervali tako kratki, uređaj ne troši ogromnu količinu energije, što ga čini, kažu znanstvenici, relativno sigurnim za upotrebu.

