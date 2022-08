Wi-Fi vam je prespor? Možda je posrijedi jedan od ovih problema

Podijeli:







Izvor: Pixabay

U našim domovima je dosta uređaja koji trebaju Wi-Fi mrežu i vlastitu IP adresu. Što ih je više to je mreža opterećenija i sporija.

Doseg bežične mreže i signala

Na brzinu može utjecati i pozicija na koju je postavljen router. Ti uređaji emitiraju signal na 2,4 GHz i 5 GHz. Ipak, ne treba isključivati mrežu koja počiva na 2,4 GHz. Njezin signal lakše prolazi kroz zidove i druge čvrste objekte. Debeli betonski zid ili pod će potpuno blokirati mrežu od 5 GHz.

Previše korisnika

Što je više korisnika na istoj mreži, to će ona biti sporija. Treba obratiti pozornost na to za što koji uređaj koristi mrežu i kad to čini.

Stari mrežni kabeli

Moguće je i da probleme stvaraju stari ili oštećeni mrežni kabeli. Mrežni kabeli također znaju biti osjetljivi. Treba provjeriti gube li možda i kontakt negdje.

Pojačivači signala

Pojačivači signala su korisni, ali ujedno mogu stvarati probleme. Treba razmotriti mogućnost stvaranja kućne Wi-Fi mesh mreže.

Zagušenje Wi-Fi kanala

U gradovima često ima više Wi-Fi mreža koje rade jedna uz drugu. Svaka od njih uzima djelić dostupnog frekvencijskog pojasa. Moguće je promijeniti broj kanala, iako noviji routeri mogu sami pronaći i odabrati najbolji dostupni kanal.

DNS poslužitelj dobavljača pristupa interneta je prespor

Po početnim postavkama koristi se onaj DNS koji vam nudi pružatelj usluga za internet, a on može biti spor i nepouzdan pa tako odgovoran za brzinu interneta. Katkad treba pokušati s nekim drugim, piše Geek.hr.

