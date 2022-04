WhatsApp uvodi značajku koja će slanje poruka učiniti puno boljim

Podijeli:







Izvor: Pexels / ilustracija

WhatsApp uvodi nove značajke koje olakšavaju korištenje glasovnih poruka, koje su postale sve popularniji način komunikacije između prijatelja, jer dopušta intimnost običnog glasovnog poziva uz praktičnost tekstualnih poruka. Drugim riječima, zapravo vodite pun razgovor, ali pod svojim uvjetima.

Sam WhatsApp tvrdi da se na njegovoj platformi svaki dan pošalje u prosjeku 7 milijardi glasovnih poruka. Stoga se nameće pitanje gdje ljudi zapravo nalaze vremena za to?

Kako bi olakšao proces slanja i primanja glasovnih poruka, WhatsApp je dodao brojna poboljšanja koja se očekuju u narednim tjednima.

Najzanimljivija od ovih novih značajki je reprodukcija izvan chata. Trenutačno, ako napustite trenutni razgovor, glasovna poruka će se prestati reproducirati, odnosno nećete je moći poslušati do kraja. S novom funkcijom možete prelaziti na druge poruke i odgovarati na te poruke dok vam glasovna poruka iz drugog razgovora koju ste prethodno pustili i dalje ide u pozadini. Nije jasno hoće li ta nova značajka raditi ako se prebacite i na druge aplikacije.

Kada snimate glasovnu poruku, morate to obično učiniti u jednom potezu, a jedina opcija je slanje ili brisanje kada prestanete. Iako to nije veliki problem (jer uvijek možete nastaviti s drugom porukom), WhatsApp dodaje opciju za pauziranje i nastavak snimanja. To znači da možete stati i vratiti se slanju svoje izvorne poruke i poslati je točno prema vlastitoj želji.

I nova vizualizacija glasovne poruke valnog oblika izgleda prilično lijepo na zaslonu, iako ne donosi nikakve druge konkretne prednosti. Možda jednostavno na taj način možete primijetiti da je poruka tiša ili glasnija prema vidljivim valnim amplitudama.

Mnogo korisniji je pregled nacrta glasovne poruke. To vam omogućuje da pregledate svoju glasovnu poruku prije nego što je pošaljete, tako da možete provjeriti zvuči li razumljivo, prije nego što je pošaljete.

Konačna nadogradnja savršena je za one duže poruke. Uskoro ćete moći preslušavati proslijeđene glasovne poruke tako da ih ubrzate za jedan i pol ili dva puta. Iako je to već dostupno za redovite poruke, bit će dostupna i brza reprodukcija proslijeđenih glasovnih poruka, prenosi Zimo.

