Punjenje mobitela postalo nam je svakodnevica, no mnogi pri tome rade jednu grešku koja dodatno uništava bateriju telefona. U nastavku pročitajte što biste trebali izbjegavati kako bi vam baterija dulje bila u dobrom stanju.

U Androidima se nalazi se litij-ionska baterija koja ima niz prednosti, uključujući izdržljivost i niske troškove proizvodnje. No, ove baterije imaju i neke nedostatke koji su posebno uočljivi kako prolaze godine i počinju se kvariti.

Imajući to na umu, stručnjaci za tehnologiju i pametne telefone imaju savjete o tome što biste trebali izbjegavati kada punite svoj Android kako ne biste još brže potrošili baterije.

Gotovo ispražnjena baterija

Ne biste trebali stavljati mobitel na punjenje tek kada je baterija gotovo potpuno ispražnjena. Prema riječima stručnjaka, ako baterija padne na nula posto, to je jedna od najštetnijih stvari koju možete napraviti za svoj telefon upravo zbog vrste baterija koje se nalaze u Androidima.

“To nije idealno za dugoročno zdravlje vašeg mobitela. Litijske baterije imaju ograničen broj ciklusa, što znači da se ćelija može isprazniti i ponovno napuniti samo ograničeni broj puta”, rekla je Eloise Tobler, stručnjakinja za pametne mobitele.

Ne ostavljajte uređaj na punjaču tijekom noći

Također, ne želite ni da se vaš telefon previše puni jer i to može izazvati štetu.

“Nemojte ostavljati mobitel na punjaču tijekom noći, dok spavate. Ako ostavite mobitel da se konstantno satima puni dok je baterija na 100 posto, opterećujete bateriju izlažući je višim naponima dulje vrijeme”, objašnjava Tobler.

Umjesto da čekate do zadnje sekunde da napunite svoj Android, stručnjaci preporučuju da uvijek imate djelomično punjenje, a to podrazumijeva da pazite na to da vam je baterija uvijek između 20 i 80 posto.

Osim toga, da bi vam baterija trajala dulje vrijeme, izbjegavajte još neke učestale greške, kao što je izlaganje uređaja ekstremnim temperaturama, piše Best life.

