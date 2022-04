Tvrtka Infinum predstavila novi vizualni identitet

Podijeli:







Izvor: Infinum

Nastavno na predstavljanje novog vodstva, IT div Infinum u drugi kvartal 2022. godine ulazi i s novim vizualnim identitetom. Glavni “krivac” rebrandinga hrvatski je nagrađivani Studio Size, koji je iskoristio Infinumovu “beskonačnost” i redizajnirao vizualni identitet, kreirao verbalni identitet te realizirao digitalni brandbook.

Rast IT tvrtke posljedica je njihove interne kulture poticanja zaposlenika na kontinuirano učenje i razvoj. To je inspiriralo kreativce iz Studia Size da stvore #neverstop filozofiju, odnosno vrlo domišljato, beskonačno korištenje slogana koji se može graditi u svim smjerovima. “Never stop creating, never stop growing, never stop learning” – jasna je poruka na Infinum brand portalu, na kojem se nalazi novi logo, tipografija, animacija i brand strategija za koji su zaslužni Sizeovci.

“Surađivali smo sa sjajnom ekipom iz Infinuma na evoluciji njihovog branda koji je dobio sofisticiraniji izgled, sukladno njihovom imidžu i poziciji na tržištu. Logotip smo redizajnirali ne samo po estetskim kriterijima, već i da postignemo maksimalnu čitljivost jer ga ljudi često krivo čitaju i pišu. Osmislili smo i slogan “neverstop” koji je zapravo kreativna podloga za brand priču o neprekidnom stvaranju i pomicanju vlastitih granica. Novi brand identitet ima svoj karakterističan pokret i zvuk, jer smo u sklopu projekta napravili brandirane animacije te zvučni logo”, objasnio je cijelu suradnju brand strateg Ivan Fistrić.

Ovaj boutique studio iz Zagreba osvojio je brojna priznanja za svoj rad. Osvajači European Design Awards nagrade, dobitnici nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva i pobjednici Awwwards-a fokusirani su na brending i video no u sklopu brendinga često dizajniraju ambalaže, web stranice, oglase i slične komunikacijske materijale koji postaju sve prepoznatljiviji. Ne ostaju samo na tome pa sve češće osmišljavaju animaciju, glazbu i kreativne koncepte brojnim klijentima što iz Hrvatske što iz svijeta. Kreativni direktor Andrej Virant Sadiković, direktor i brand strateg Ivan Fistrić te art direktor Jurica Koletić tako svojim kreativnim konceptima, dizajnom i minimalizmom po kojem su poznati pomiču granice u svim svojim projektima. Spoj ovih hrvatskih kreativaca i najveće domaće IT kompanije rezultirao je brandingom s kojim će Infinum proslaviti punoljetnost, a novim kanalima i hrabrim načinom komuniciranja još jednom dokazati svoj karakter i tendenciju da ova tehnološka kompanija postane jedna od najboljih na svijetu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.