Trebate li dopustiti kolačiće? Evo što o tome kažu stručnjaci

Gotovo svaka internetska stranica kojoj pristupate pita vas prihvaćate li kolačiće. Mnogi korisnici pritom su često u dilemi trebaju li ih prihvatiti ili ne.

Za početak treba reći da se to pitanje javlja zbog Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) koju je donijela Europska unija. Naime, s obzirom na to da se zbirka vaših kolačića može dijeliti ili prodavati tvrtkama, EU je prepoznala da bi to moglo ugroziti vašu privatnost pa su željeli regulirati to područje.

Neke internetske stranice ne dopuštaju vam potpuni pristup ako im ne dopustite kolačiće, što ovo pitanje čini nezgodnim problemom.

“Korisnici bi se uvijek trebali pitati: Želim li da ova moji osobno podaci budu dostupni ovoj stranici”, kazao je za Yahoo Life Chuck Brooks, stručnjak za tehnologiju i kibernetičku sigurnost.

Joseph Steinberg, stručnjak za kibernetičku sigurnost i savjetnik za nove tehnologije, ipak dodaje da su kolačići, općenito govoreći, u redu i možete ih dopustiti.

“Zapravo, kolačići mogu biti iznimno korisni – a mnoge zajedničke aktivnosti bilo bi teško, ako ne i praktički nemoguće postići, bez njih”, kazao je Steinberg.

Primjerice, kolačići za provjeru autentičnosti omogućuju korisniku koji se prijavi na web stranicu da klikne i pogleda više povezanih stranica bez potrebe za ponovnom provjerom autentičnosti, objašnjava Steinberg.

“U mnogim takvim slučajevima, kolačići su valjani samo za jednu ‘sesiju’. No, u nekim slučajevima, poslužitelji su programirani da kreiraju i prihvaćaju takve kolačiće koji korisnicima omogućuju pristup u više različitih sesija pomoću ‘trajnih kolačića'”, kaže Steinberg.

Kolačići također omogućuju stranici da zapamti vaše personalizirane postavke, napominje Steinberg. Zbog toga odbijanje prihvaćanja kolačića može učiniti vaše korisničko iskustvo manje optimalnim.

“Kolačići imaju lošu reputaciju jer olakšavaju praćenje, uključujući i kretanje internetskim stranicama”, kaže Steinberg ističući da to u nekim slučajevima može omogućiti pružatelju da prati svaku vašu online aktivnost.

“Općenito, korisnici bi trebali dopustiti samo kolačiće pošiljatelja i web-mjesta koje stvarno žele i držati ih ograničenim”, napominje Brooks.

Stručnjaci zaključuju da nisu svi kolačići loši, a neki čak mogu biti od pomoći. Samo treba biti pametan prema onima koje se prihvaćaju u budućnosti.

