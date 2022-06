Podijeli:







Roditelji, obratite pozornost na svoju djecu, pričajte s njima i odvojite ih od telefona, jer novi izazov na TikToku je opasan po njihove živote, upozorava u razgovoru za Nova.rs.

Marko Batur, defektolog i specijalni pedagog iz Pančeva, koji od početka godine ima sve više mladih pacijenata, koje liječi od dvije vrste suvremenih bolesti ovisnosti od interneta, videoigrica i društvenih mreža, a odnedavno im pomaže i da se odviknu od izazova na TikToku.

Naime, najnoviji izazov na društvenoj mreži TikTok, možda je i najopasniji do sada, a od djece, uglavnom tinejdžera “zahtijeva” se da pretrčavaju ulicu, po mogućnosti autocestu, i to ispred kamiona, da sve snime i objave na svom profilu.

Otkad pomislimo da smo čuli i videli sve bizarnosti i užase koje internet nudi, pojavi se nešto novo, opasno i nedopustivo, a ugrožava najmlađe, našu djecu. U pitanju su izazovi na TikToku, koji “mame” maloljetnike, a zbog internetske “igre” i dokazivanja u društvu, mnogi su izgubili život.

Roditelji u Srbiji vidno su zabrinuti zbog najnovijeg izazova na TikToku, koji je sve popularniji kod nas, a svodi se na pretrčavanje ulice ispred kamiona.

Cilj većine izazova je da budu što rizičniji, odnosno opasniji po život.

“Dosad sam imao pet maloljetnih pacijenata, koje su roditelji doveli na savjetovanje zbog ovisnosti o TikToku i izazovima u kojima su sudjelovali, a koji su ih mogli koštati života. Novi je izazov ili ‘challenge’ pretrčavanje autoceste ili velike ulice, ali obavezno ispred kamiona, kako bi rizik bio što veći. Kada uspješno pretrče ulicu, dobiju na tisuće lajkova, a to je, nažalost, sve o čemu oni razmišljaju i što im je važno”, objašnjava Batur za portal Nova.rs.

Međutim, pitanje je trenutka kada će se pojaviti dijete koje neće biti brže od kamiona…

“Zato ne smijemo čekati! Roditelji moraju biti upućeni u to što njihova djeca prate na internetu, s kim komuniciraju. Netko izmisli bizarnost na drugom kraju svijeta, pusti je na TikTok i djeca se lijepe. Problem je što je jedna od potreba kod tinejdžera oduvijek bila ona za prihvaćanjem i samoaktualizacijom, koja se sad prebacila u virtualni svijet. Ranije je djeci bilo važno da budu prihvaćeni u grupi koja je realna i živa. Među sportašima ili umjetnicima. Ako postignu dobar sportski rezultat ili nešto lijepo odsviraju, bit će prihvaćeni. Međutim, bilo je i onih drugih, devijantnih, gdje su prihvaćeni ako puše, uzmu drogu ili nekoga opljačkaju. Važno je samo da se dokažu. E, pa to i dalje postoji, ali danas u novom prostoru, virtualnom, u grupama koje su globalne. Oni i ne znaju koliko tu ima članova, tko su ti ljudi, ali žele biti dio nje. A postat će samo ako ispune izazov koji grupa zahtijeva. To je inicijacija koju svi prolaze, a uglavnom je opasna i bizarna”, naglašava defektolog i specijalni pedagog.

Viralne videosnimke koji se smatraju brutalnima i opasnima po život, TikTok vrlo brzo uklanja.

“Neki od njih se mogu vidjeti tek nekoliko minuta nakon postavljanja i odmah budu zabranjeni. Očigledno djeca imaju, odnosno znaju način da ih otvore i vide nešto od tog materijala, ali sada kada biste htjeli vidjeti neku od tih snimki, pisalo bi da su uklonjene zbog opasnog sadržaja”, kaže Batur.

Osim bizarnih izazova, bilo je na TikToku ranije i zanimljivih, bezazlenih “igara”.

“Svi su se jedno vrijeme polijevali vodom, to nije opasno. Potom je izazov bio da svi pjevaju istu pjesmu i tome slično. Sad su, međutim, izazovi sve opasniji, a ako dijete ulazi u grupu, snimi izazov i objavi ga, onda ima lajkove, dobiva odobrenje da preuzima neke igrice, pozivaju ga i na određene tulume i tako dalje. To je mehanizam ulaska u grupu”, kaže Batur.

Od najveće važnosti je aktivnost roditelja. “Senzibilizacija roditelja je nabitnija. Djetetu koje je već ušlo u svijet TikToka i razmišlja o izazovima, moraju oduzeti telefon ili strogo kontrolirati njegove aktivnosti na internetu. Djetetu obavezno moraju ponuditi razne alternative, kao što su glazbena škola, sportski klub, učlanjenje u istraživače, odlazak u prirodu, planinarenje. Što više aktivnosti koje roditelji mogu obavljati zajedno s djecom, kako bi provodili više vremena s njima, razgovarali i stekli njihovo povjerenje. Djeci netko treba otvoriti tu perspektivu, a to moraju biti roditelji u suradnji sa stručnom osobom. Međutim, često su djeca navučena na internet, posebno na izazove TikToka, iz obitelji u kojima su odnosi duboko narušeni, pa je onda sve mnogo teže, ali nije nemoguće spasiti ih”, zaključuje Batur.

