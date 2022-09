Podijeli:







Izvor: Unsplash / Ilustracija

Radite li i vi neku od ovih grešaka?

Nemojte koristiti mobitel prečesto ili ga stavite na način rada u zrakoplovu

Do pregrijavanja može dovesti i predugo igranje igrica ili razgovaranje, a ni visoke temperature nisu od pomoći.

Kako biste ga ohladili prestanite koristiti aplikacije s intenzivnim korištenjem procesora, poput primjerice igara.

Izvadite mobitel iz džepa

Ako su u pitanju visoke temperature, držanje u džepu uređaj dodatno grije.

Kao i kod punjenja, najbolje ga je odložiti na mjesto zaštićeno od sunca i izvora topline.

Nemojte ostavljati telefon u automobilu

Automobil je poput staklenika tijekom toplog dana. Jedna nedavna studija je otkrila kako automobil parkiran na suncu na 35 stupnjeva – može dosegnuti temperaturu od 47 stupnjeva u svega sat vremena.

Proizvođači pametnih telefona i sami ne preporučuju ostavljanje mobitela na temperaturama iznad 35 stupnjeva.

Ne punite mobitel na mjestima koja su izloženom izravnom sunčevom svjetlu

Kao što već vjerojatno vrlo dobro znate, punjenje mobitela može prouzročiti zagrijavanje. Ako svoj uređaj tako ostavite na mjestu koje je izloženo sunčevoj izravnoj svjetlosti dok se puni – to može dovesti do toga da se zagrije puno brže nego što bi se to inače dogodilo.

Ne punite pametni telefon dok je pod jastukom

Iz istog razloga kao iznad, ne smijete nehajno ostavljati svoj telefon pod jastukom, dekom ili pod nekim drugim materijalom koji ga može dodatno zagrijati. Ako je u interijeru ili na otvorenom prilično vruće, toplina koju mobitel stvara za vrijeme punjenja može se popeti na prilično opasnu razinu.

Svakako punite telefon u hladu i po mogućnosti na tvrdoj i hladnoj površini.

Nemojte nikako stavljati telefon u hladnjak

Iako se čini kao da ovakvo što nitko ne bi napravio, dobro je ipak upozoriti. Nagle promjene u temperaturi također su jako loše po vaš telefon, a naročito zbog kondenzacije vlage unutar uređaja. Bolje rješenje bi bilo da mobitel naprosto isključite i ostavite ga na nekom hladnom mjestu dok mu se toplina ne vrati na prihvatljivu sobnu temperaturu, piše Geek.hr.

