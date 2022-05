Tvornički reset nije dovoljan: Što napraviti prije prodaje ili promjene telefona

Podijeli:







Izvor: Photo by Steve Johnson on Unsplash

Prije nego što se pozdravite sa vašim starim Androidom ili iPhoneom, trebat ćete napraviti nekoliko kratkih i jednostavnih provjera kako biste osigurali da na bivšem telefonu ne ostavljate privatne informacije poput razgovora ili internetskih računa.

Napravite sigurnosnu kopiju

Malo tko tko mijenja stari telefon za novi želi ostati bez podataka, no zahvaljujući brojnim uslugama na oblaku, situacija danas je puno lakša nego prije nekoliko godina. Ako se prijavite na Netflix na novom uređaju, sve vaše postavke bit će iste kao na prijašnjem.

Također vrijedi proći kroz aplikacije i provjeriti je li sve prebačeno na oblak ili drugi uređaj. Primjerice, pripazite na vaše fotografije i videe. Ako koristite program za podcaste, pripazite da ne izgubite vaše preuzete epizode. iPhone i Androidi dolaze s ugrađenim sustavima za sigurnosne kopije koje to mogu napraviti za vas. Za svaki slučaj provjerite službene dokumente Applea i Googlea koji opisuju proceduru pohrane te razmislite o tome što želite prebaciti na novi uređaj.

Prebacite kodove za provjeru u dva stupnja

Ako vaš uređaj koristite za prijavu u dva stupnja znači da biste mogli naići na probleme nakon što prijeđete na novi. Vaš telefon je ključ za ulazak u razne račune, od društvenih mreža do mailova, što znači da ako koristite aplikaciju za generiranje kodova za provjeru, onda aplikaciju morate instalirati na novi uređaj i osigurati da s njom odlaze i vaši stari računi.

Metoda prebacivanja među uređajima varira od programa do programa, što znači da ćete morati zaviriti u uputstva. Authy i Google Authenticator nude jednostavne vodiče za prebacivanje kodova s jednog uređaja na drugi.

Odjavite se sa svih računa

Ovaj korak nije nužan kod nekih aplikacija, no uvijek dobro dođe odjaviti se ako niste sigurni. Neke aplikacije imaju restrikcije o maksimalnom broju uređaja – aplikacije za streaming samo dozvoljavaju preuzimanje glazbe na ograničenom broju uređaja, dok neke plaćene aplikacije ograničavaju broj instalacija, što znači da ćete se možda morati odjaviti sa starog smartfona prije nego što se prijavite na drugi.

Prije nego što napravite išta, osigurajte da imate sve lozinke zato što ćete ih morati opet upisati.

Prebacite vaše razgovore

Aplikacije poput Twittera i Facebook Messengera sve pohranjuju na oblaku. Ako imate Appleov iMessage, vaši su razgovori pohranjeni na iCloudu. Ako koristite Signal i imate dva telefona pri ruci, podatke možete prebaciti s jednoga na drugi pomoću ugrađene značajke za prijenos računa.

Napravite tvorničko resetiranje

Za kraj, nakon što ste sve obavili, dobro bi bilo napraviti tvorničko resetiranje da biste bivši telefon prebacili u stanje u kakvom je bio kad ste ga kupili. Vodite samo računa da ovaj korak napravite nakon što ste obavili sve prijašnje – vraćanje telefona na tvorničke postavke uključuje i brisanje podataka: sve od detalja vaše Wi-Fi mreže do spremljenih pozadina ekrana bit će izbrisano.

Ako imate Android, vaš put do brisanja uređaja zavisit će o dizajnerskim akrobacijama pojedinog proizvođača, dok ćete na iPhoneu sve moći izbrisati odlaskom u postavke, biranjem općenitih stavki pod General, pritiskom na prijenos ili brisanje odnosno Transfer or Reset iPhone i nakon toga brisanje, odnosno Erase All Content and Settings, piše tportal.

