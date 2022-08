Snimate li ekran u WhatsAppu? Ova promjena vam se možda neće svidjeti

Popularna aplikacija za dopisivanje testira novu opciju koja će blokirati mogućnost snimanja ekrana.

Popularna Metina aplikacija za dopisivanje u posljednjoj je beti dobila zanimljivu novu opciju koja, bar zasad, radi samo na iOS-u, piše WaBetaInfo.

Korisnici će nakon što pokušaju snimati ekran s porukom za koju je uključena opcija ‘View Once’ (briše se nakon što je pročitana), dobiti zamućenu sliku koja sprečava arhiviranje sadržaja, dodavši dodatnu razinu zaštite.

WhatsApp is working on screenshot blocking on Android beta!



Thanks to a future update of WhatsApp beta for Android, WhatsApp will block any attempt to take screenshots to view once images and videos!https://t.co/bGsezTfXoZ