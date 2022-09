Korisnici iPhone 14 Pro modela prijavljuju neobičan problem s kamerom

Korisnici koji su se već uspjeli "dočepati" iPhonea 14 Pro i Pro Max mobitela, prijavljuju neobičan problem s kamerom koji se pojavljuje u često korištenim third-party aplikacijama.

Naime, kako kažu brojni korisnici, kada se kamera otvori u aplikacijama poput Instagrama, Snapchata ili TikToka, novi iPhone proizvodi izrazito “škripavi” zvuk, a prikaz slike se – nekontrolirano trese, piše Bug.hr.

“Kamera mi se nekontrolirano trese kad god otvorim Snapchat ili koristim kameru za Instagram. Međutim, ne nailazim na probleme kada koristim običnu aplikaciju kamere”, napisao je jedan korisnik Reddita.

Kako taj problem zapravo izgleda, objavio je na Twitteru YouTuber Luke Miani.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF