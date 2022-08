Podijeli:







Izvor: Unsplash

Čak devet od deset osoba pati od "sindroma fantomske vibracije". "Ring-xiety", kako je to skovao psiholog David Laramie.

Riječ je o trenucima u kojima nam se čini da mobitel vibrira ili zvoni u džepu. Robert Rosenberger s Tehnološkog instituta u Georgiji je izjavio kako je ovaj fenomen uzrokovan “naučenim tjelesnim navikama”.

Neki znanstvenici misle da ringxiety proizlazi iz stalnog stanja spremnosti koja se može razviti kod korisnika mobitela. Prije dolaska bežičnih telefona nitko nije očekivao pozive za vrijeme vožnje na romobilu ili biciklu, u automobilu, šopinga u trgovini ili u noćnom klubu. Međutim, s mobilnim telefonima postoji mogućnost da u svakom trenutku dođe do poziva.

Zbog toga je moguće da su naši mozgovi uvjetovani da stalno očekuju poziv.

Drugi vjeruju da ringxiety jednostavno proizlazi iz zbrke zbog učestalosti većine melodija mobitela i lokacije naših ušiju. Većina standardnih melodija se reproducira na frekvenciji od oko 1.000 herca. Ljudi su posebno usredotočeni na podizanje zvukova na tom rasponu, pogotovo ako su zvukovi jednostavni, poput mnogih melodija zvona. No zato što ljudi imaju uši s obje strane glave, teško im je odrediti točan izvor zvuka, osobito na takvoj frekvenciji. Za neke to objašnjava fenomen fantomskog zvona.

Možda je u pitanju i kombinacija tih nabrojanih objašnjenja.

Stručnjaci upozoravaju na to da ovaj sindrom može dovesti do dugoročnih negativnih zdravstvenih posljedica, kao to su glavobolja, stres i poremećaji spavanja, prenosi Geek.hr.

