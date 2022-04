Pala Facebookova aplikacija Messenger

Facebookova aplikacija za komunikaciju Messenger pala je diljem svijeta i ne isporučuje poruke, objavio je Downdetector.

Korisnicima se javlja greška, a poruke se ne isporučuju.

Prema informacijama Downdetectora problemi su počeli oko 20 sati i mnogi prijavljuju probleme.

Još nije poznato što se dogodilo i kakvi su problemi s aplikacijom.

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 2:08 PM EDT. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown