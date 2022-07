Podijeli:







Izvor: Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Uz ovih nekoliko trikova možete sačuvati bateriju na mobitelu.

Mobiteli su postali potreba, ne možemo zamisliti ni jedan dan bez njih. Korištenje mobitela postala je naša svakodnevica, ali tijekom uporabe povećava se broj smetnji i oštećenja na mobitelu. Za dulji vijek trajanja mobitela potrebno je pravilno održavanje. Jedna od najvažnijih stvari jest znati kako ga pravilno puniti, ali i koje pogreške izbjegavati, prenosi Večernji list.

Ovo su najčešće pogreške koje ljudi rade s mobitelima te im tako smanjuju vijek trajanja:

Ostavljanje punjača u utičnici

Punjač ostavljen u utičnici ne samo da vodi do većih računa za struju, već je i vrlo opasan. Transformator oslobađa toplinu, a povećanje topline može dovesti do požara ili kratkog spoja transformatora koji može prouzročiti požar.

Pražnjenje baterije do kraja te punjenje do 100 posto

Baterije u mobitelima napravljene su na bazi litija i rade u ciklusima punjenja. Ako ostavite bateriju da se polako prazni do kraja, polako uništavate svoj uređaj. Također ne biste trebali puniti do 100 posto, a ni ostavljati mobitel na punjaču dulje od toga. Punjenje do kraja zapravo skraćuje vijek trajanja zbog određenog broja ciklusa punjenja. Uz to, ostavljanje mobitela preko noći na punjaču vodi do većeg računa za struju, remećenja ciklusa punjenja i pregrijavanja uređaja.

Korištenje mobitela tijekom punjenja

Pražnjenje baterije dok se puni stvara veliki pritisak na bateriju. Ako trebate nešto napraviti na mobitelu, maknite ga s punjača, a kada ste gotovi, ponovno ga stavite na punjenje.

Zaključno: Glavno pravilo je da mobitel do kraja napunite jednom mjesečno, te da vam baterija na dnevnoj bazi bude napunjena između 20 i 80 posto.