Musk vraća Trumpa na Twitter?

Podijeli:







Izvor: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP, Ilustracija

Glavni direktor Tesle Elon Musk, koji je nedavno kupio Twitter, rekao je u utorak da će poništiti zabranu bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da se koristi tom društvenom mrežom.

Musk je to rekao na konferenciji Financial Timesa “Future of the Car”. Musk, koji se smatra “apsolutistom slobode govora”, nedavno je platio 44 milijarde američkih dolara za Twitter.

Twitter nije odgovorio na zahtjev za komentarom.

Trumpov profil imao je više od 88 milijuna pratitelja, a ukinut mu je pred sam kraj njegova mandata i nakon višegodišnjih rasprava o tome kako bi društveni mediji trebali upravljati profilima svjetskih moćnika.

Trump je trajno suspendiran s Twittera nedugo nakon napada na Kongres 6. siječnja zbog, kako je objasnila ta platforma, “rizika od daljnjeg poticanja na nasilje”.

Musk je zabranu ocijenio “moralno pogrešnom i jednostavno glupom”.

Trump je za Fox News rekao da neće ponovno koristiti Twitter čak i ako ga Musk kupi i vrati mu profil.

Umjesto toga koristi vlastitu društvenu mrežu Truth Social, koju je pokrenuo potkraj veljače.

Trumpov glasnogovornik vijest još nije komentirao.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.