Musk poručio da je njegovo preuzimanje Twittera zasad na čekanju

Elon Musk je u petak izjavio da je svoju ponudu za preuzimanje Twittera u iznosu od 44 milijarde američkih dolara privremeno stavio na čekanje, navodeći kao razlog pitanja koja se odnose na lažne račune i neželjenu elektroničku poštu, tzv. spamove.

“Dogovor oko preuzimanja Twittera privremeno je stavljen na čekanje da vidimo predstavljaju li lažni profili doista manje od pet posto korisnika”, objavio je Musk na Twitteru.

Zbog ove su vijesti dionice Twittera pale za više od 20 posto prije otvaranja burzi.

Twitter se nije oglasio nakon zahtjeva da komentira najnoviji razvoj događaja.

Tvrtka je početkom mjeseca objavila da su lažni računi i ‘spamovi’ u prvom kvartalu godine predstavljali manje od pet posto korisnika.

Tada je također potvrđeno da se do dogovora s Muskom tvrtka suočavala s nekoliko rizika, uključujući i hoće li oglašivači nastaviti trošiti na Twitter.

Musk je nakon dogovora o kupnji Twittera rekao da će jedan od prioriteta biti uklanjanje “spam botova” s platforme.

Također je rekao da Twitter smatra “javnim digitalnim mjestom na kojem će se raspravljati o vitalno važnim sadržajima za čovječanstvo”.

“Sloboda govora je temelj demokracije”, rekao je Musk.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn