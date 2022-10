Podijeli:







Izvor: Filip Radwanski / Alamy / Alamy / Profimedia

Nakon što je objavljeno da bi popularna platforma za streaming Netflix uskoro mogla uvesti reklama te da će se raditi na tome da se spriječi dijeljenje lozinki, stižu nove loše vijesti za korisnike.

Netflix ovaj mjesec ukida gomilu filmova. Iako je riječ o ustaljenoj praksi, ovaj mjesec je lista filmova i serija koji više neće biti dostupni poprilično dugačka.

The Independent je objavio popis filmova koji se uklanjaju ovaj mjesec s platforme.

Od 1. listopada do 3. listopada već je uklonjen niz filmova (About Last Night, Contagion, Due Date, Hotel Transylvania 2, Love & Other Drugs, The Town, Saving Private Ryan, The Amazing Spider-Man, A Beautiful Mind, Cast Away, Fight Club, Halloween – svih pet nastavaka, Jumper, Schindler’s List,…)

Čitajte dalje da biste saznali što će biti uklonjeno od filmova i serija trenutno dostupnih na našem području.

3. listopad: Jackass Presents: Bad Grandpa

10. listopad: Gen Hoshino Stadium Tour “Pop Virus”

11. listopad: Joker

14. listopad: Top End Wedding, Lawless

15. listopad: Meghnadbodh Rohoshyo, Singapore, Spider-Man 3, Suspicious Partner, Ujala, Unfaithful, What Happens in Vegas, Doctors, Beautiful Gong Shim, Don’t Dare to Dream, My Girlfriend Is a Gumiho, Rooftop Prince, Secret Garden, Yong Pal, You Are Beautiful

16. listopad: The Game Changers, Before 30

18. listopad: Verses of Love 2, Monkart

19. listopad: Wedding Unplanned, The Girl Who Sees Scents

21. listopad: You’re All Surrounded

22. listopad: Results

23. listopad: Doctor John, Dr Romantic, Hot Stove League, VIP

24. listopad: Hemlock Grove

Inače, sve ovo što smo naveli samo je dio repertoara koji nestaje. Popis svih filmova koji odlaze s Netflixa provjerite na linku.