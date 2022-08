Želite preuzeti video s Tik Toka? Evo kako to možete učiniti

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Mogućnost preuzimanja video zapisa s popularnog servisa nije uvijek dostupna. Pokazat ćemo vam što možete učiniti u takvoj situaciji, ali pripazite na poštivanje autorskih prava

Više je razloga zašto biste mogli poželjeti preuzeti video s TikToka. Primjerice, možda ćete ga pogledati kasnije jer sad nemate vremena ili offline, dok ćete biti negdje gdje nema internetske veze.

Također, možda ćete htjeti imati pri ruci vježbe, recepte ili neke druge vrste uputa.

Zašto ne možete izravno preuzeti video s TikToka?

Pojedine video zapise nije moguće preuzeti s TikToka. Moguće je kako je to zbog toga što su isključili tu opciju u postavkama privatnosti ili drugdje.

Pojedini tvorci sadržaja ne žele da preuzimate njihove uratke, obično zbog straha od krađe ili neovlaštenog korištenja. Također, preuzimanje ponekad nije dostupno u pojedinim dijelovima svijeta.

Prije preuzimanja – obratite pozornost na prava

Pokazat ćemo vam kako preuzeti video s TikToka, ali to ne znači kako to morate pod svaku cijenu učiniti.

Ako je tvorac sadržaja izričito naglasio kako je onemogućio preuzimanja, trebate poštivati njegovu želju i ne preuzimati taj video, iako to možete.

Niste sigurni je li riječ o namjernom isključivanju ili problemu s aplikacijom? Postavite pitanje u komentarima ispod videa ili pošaljite izravnu poruku kako biste dobili dozvolu. Nastavite s preuzimanjem tek ako ste ju dobili.

Također, držite na oku koliko memorije za pohranu zauzimaju video zapisi koje ste preuzeli.

Kako preuzeti video s TikToka s web odredišta te aplikacije?

Na TikTokovom web odredištu nema opcije Download, ali možete koristiti dugme Save.

Otvorite TikTok.com. Možete se logirati, ali i ne morate.

Kliknite jednom video koji želite preuzeti kako biste ga otvorili.

Postavite kursor računalnog miša na video i kliknite desnu tipku miša.

Provjerite jeste li u kartici Elements.