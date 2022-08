Instagram koristi umjetnu inteligenciju da bi vam skenirao lice

Podijeli:







Izvor: Pixabay

Instagram uvelike testira moderna rješenja za verifikaciju korisnika, koje uključuju pitanja pratiteljima da jamče za nekoga da ima godina koliko je naveo da ima, kao i testiranja umjetne inteligencije koje kroz "video selfie" mogu procijeniti dob korisnika.

Sve to dio je težnje ove platforme da mlađi od 13 godina ne mogu biti njeni korisnici. Ali, i da se osigura situacija u kojoj će mlađi korisnici imati sadržaj primjeren njihovoj dobi. Uz to, na taj će se način ukazivati posebna pažnja na eventualnu komunikaciju maloljetnika s nekim starijim tko im nije na listi pratitelja ili je nedavno dodan. Naravno, zbog video selfieja predatori neće moći lagati da imaju puno manje godina nego što imaju.

Što se pak tiče onih koji će jamčiti za maloljetnog korisnika, to moraju biti minimalno tri osobe starije od 18 godina. Taj je dio malo škakljiv jer će mladi morati na svojoj listi imati tri odrasle osobe kojima vjeruju. Takav odnos je mlade i “otjerao” prema Snapchatu, posljedično i Instagramu, a trenutno TikTok zbog toga doživljava rast.

Svejedno, činjenica je da Instagram polako uvodi jednu jako korisnu metodu provjere dobi svojih korisnika, koja će kao cilj imati onemogućiti ili barem podosta obeshrabriti spomenute predatore da se javljaju djeci iz kojekakvih razloga.

Naravno, na ovaj način maloljetnici neće moći dobivati ni sadržaj namijenjen odraslima, a neće moći ni koristiti Facebook Dating. Dakle, iako u konačnici maloljetnici ovo neće pozdraviti, roditelji svakako hoće. Olakšat će im to živote i ublažiti paniku koja uvijek postoji dok njihovo dijete koristi društvene mreže i komunicira s ljudima diljem svijeta. Najčešće je to jedno lijepo i korisno iskustvo, no postoje te iznimke za koje nitko ne želi da se pojave u blizini njihova djeteta.

Samo, sad treba pričekati da testne faze prođu i umjetna inteligencija bude spremna izvesti sve ono što se u teoriji najavljuje da će moći, piše ICT Business.

