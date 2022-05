Imate li neki od ovih mobitela? WhatsApp ima lošu vijest za dio korisnika

WhatsApp uskoro planira prekinuti podršku za operativne sustave iOS 11 i iOS 10 zbog čega će podršku za svoje uređaje 24. listopada ove godine izgubiti svi vlasnici iPhonea 5 i iPhonea 5c.

Najnovija notifikacija za vlasnike iPhonea koju su otkrili insajderi sa WaBetaInfoa korisnike starijih verzija Appleovog operativnog sustava podsjeća da će morati nadograditi sustav žele li nastaviti koristiti WhatsApp.

WhatsApp will drop the support for iOS 10 and iOS 11!



WhatsApp is now planning to drop the support for iOS 10, iOS 11, and iPhone 5 over the coming months.https://t.co/GUVxP9n8L9