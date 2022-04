Imate Android i radite ove greške? Evo savjeta kako će baterija dulje trajati

Podijeli:







Ako želite da baterija vašeg omiljenog Android smartfona traje čim dulje, izbjegavajte ove tri vrlo česte greške.

Za razliku od komponenti poput kamera bez kojih, realno, možete nastaviti koristiti vaš Android, baterija je dio koji je ključan za optimalno korisničko iskustvo – ako je oštećena, na kraju radnog roka ili pregrijana, korištenje vašeg smartfona nije samo otežano – ono može biti i opasno. Izbjegavate li ove tri jako česte greške, vaš uređaj, kao i njegov izvor energije bit će vam jako, jako zahvalni.

Čekate da se telefonska baterija isprazni prije nego što ga spojite na punjač

Ako čekate da se baterija potpuno isprazni prije nego što idete puniti smartfon, utjecat ćete negativno na dugoročne performanse vašeg smartfona. Korektan način korištenja baterije je spajanje na punjač prije nego što dosegne 15 do 20 posto kapaciteta. Punjenje do kraja i pražnjenje do kraja starinski su pristupi koji su radili kod Ni-Mh baterija koje su patile od takozvanog ‘memory efekta’. Moderne baterije smartfona možete ostaviti na punjenju kad god želite, no ako postupan pad performansi želite reducirati na minimum, ne stavljajte ih na punjač tek kad se isprazne.

Korištenje jeftinih brzih punjača

Premda je korištenje jeftinih brzih punjača vrlo primamljiva ideja, predlažemo da kupujete one koje prodaje proizvođač vašeg Androida, ako zbog ičega, onda zato jer su napravljeni za optimalno punjenje smartfona, odnosno produljenje dugoročnih performansi vaše baterije. Jedini izuzetak ovog pravila je ako punjač ima istu voltažu i amperažu koju propisuje proizvođač vašeg smartfona.

Korištenje neslužbenih aplikacija za ‘održavanje baterije’

Ako imate smartfon, bio to Android ili iPhone, sto posto ste naišli na aplikacije koje jamče ‘brže punjenje smartfona’. Izbjegavajte ih. Ove aplikacije ubijaju bateriju zato jer, kao prvo, stalno rade u pozadini te kao drugo – zlorabe vašu naivnost kako bi vam neprestano servirale reklame. Velika većina modernih smartfona ima ugrađenu optimizaciju baterije, što znači da vam vanjski softver jednostavno – ne treba, prenosi tportal.

