Hrvatski stručnjak komentirao može li umjetna inteligencija razviti svijest

Već desetak dana javnost je zaokupljena slučajem Blakea Lemoinea, sada već bivšeg Googleova inženjera, koji je javno ustvrdio kako je LaMDA, Googleov chatbot postao – svjesnim. Odnosno, razumnim, osjetnim, piše u nedjelju Večernji list.

Lamoine je najprije zbog takve tvrdnje izrečene u medijima suspendiran i poslan na plaćeni godišnji te mu je budućnost u tvrtki nesigurna. LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) je chatbot koji je kadar uspostaviti suvislu komunikaciju s korisnikom na visokoj razini.

Držalo se kako je to do sada najnapredniji chatbot, a Lamoine je dobio zadatak da provjeri koliko je blizu “pravoj” stvari, osobi, je li toliko dobar da može zavarati ljudskog korisnika.

Lamoineov je zaključak bio ne samo da jest već i da je čak i razvio svijest. No, Googleov je inženjer to odlučio i objaviti što je izazvalo val interesa, ponegdje čak i panike. Iako je u susprenziji, Lamoine ne odustaje te je svoju komunikaciju s LaMDA-om i objavio.

Ukoliko je ona korektno prenesena, za razumjeti je na temelju čega je on zaključio da je Googleov chatbot svjestan, te da se radi o svjesnosti djeteta od 8-9 godina.

No, je li ovo doista i moguće već u sustavima poput chatbota, što ako jest, gdje se povlači granica…

“U ovom trenutku nije moguće da se dovede do tog nivoa svijesti jer chatbot primjenjuje postojeće znanje i na osnovu toga on suštinski uči i reproducira u različitoj formi ono što je naučio na temelju obrazaca i na internetu. Ali, on ne može stvarati nova iskustva, znanja ili kreativne stvari. On nema senzore preko kojih dobiva inpute da kombinira nova znanja i stvara kreativnost”, kaže Ivan Ostojić, člana Uprave za razvoj poslovanja Infobipa, prvog hrvatskog jednoroga.

Umjetna inteligencija nam može olakšati svakodnevne radnje, a chatbotovi su samo jedan od primjer takvih rješenja. Prilikom kreiranja chatbotova, u Infobipu koristimo machine learning, odnosno nadzirano strojno učenje. Punimo bazu podataka informacijama i predifiniranim odgovorima kako bismo chatbot istrenirali da točno prepozna upite korisnika tijekom njihove konverzacije. Infobip ima bazu podataka predefiniranih odgovora, naš chatbot prepoznaje pitanja na temelju umjetne inteligencije i na temelju toga izvlači iz baze predefinirane odgovore – objasnio je Ostojić, piše novinar Večernjeg lista Zoran Vitas.

