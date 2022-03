Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Europski parlament je u četvrtak potvrdio produljenje besplatnog roaminga u EU-u za još deset godina uz poboljšanje kvalitete usluga.

Program “Roaming like at home”, koji građanima EU-a osigurava besplatan roaming na prostoru Unije, trebao se primjenjivati do 30. lipnja ove godine, no sada je s 581 glasova za, 2 protiv i 5 suzdržanih potvrđeno da se produljuje na idućih deset godina uz višu razinu kvalitete usluga.

Zakonom, o kojem su se Parlament i Vijeće usuglasili u prosincu, produljuje se nenaplaćivanje dodatnih naknada za roaming, na snazi od 2017. godine. Korisnici mobilnih telefona i dalje će moći upućivati pozive kada putuju unutar EU-a bez dodatnih naknada.

Europarlamentarci su na plenarnoj sjednici u Bruxellesu podržali i odredbu kojom se zabranjuje smanjenje kvalitete usluga roaminga, npr. prebacivanje veze s 4G na 3G te će korisnici za vrijeme putovanja diljem EU-a će imati istu kvalitetu i brzinu veze koju imaju i u svojoj matičnoj zemlji, a pružatelji usluga bit će obvezni osigurati kvalitetu roaminga sukladnu onoj u zemlji koju korisnik posjećuje.

Veleprodajne naknade za roaming će se smanjiti, a korisnici će dobiti besplatan pristup hitnim službama te će transparentno biti informirani o svim troškovima osnovnih i dodatnih usluga kojima mogu pristupiti.

Povjerenica Komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, Mairead McGuinness rekla je kako mnogim građanima upravo „ova uredba pokazuje što znači biti dio jedinstvenog tržišta“.

Angelika Winzig, izvjestiteljica za ovu temu iz Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (IMCO) napomenula je da će zahvaljujući ovoj uredbi “potrošači lakše moći i razlikovati obične brojeve od onih s dodatnom naplatom” .

Informacije o svim naknadama vezanim za roaming korisnicima bi trebale biti dostupne i putem javne internetske stranice.

Besplatan pristup hitnim službama učinit će se još pristupačniji za osobe s invaliditetom, tako da s hitnim službama mogu komunicirati na načine koji nisu pozivi, npr. putem aplikacija za hitne slučajeve ili tekstualnim porukama, a „informacije o uslugama s posebnom tarifom i načinima pristupa hitnim službama korisnicima bi trebalo priopćiti preko poveznice u poruci dobrodošlice koju korisnici prime nakon ulaska u državu članicu“.

Građani EU-a suočavaju s vrlo visokim naknadama za roaming pri korištenju mobilnih veza u trećim zemljama, stoga zastupnici pozivaju na „bilateralne sporazume između operatera u Uniji i trećim zemljama, posebno u onima koje izravno graniče s Unijom, sa ciljem smanjenja troškova na veleprodajnoj i maloprodajnoj razini“.

Svi zastupnici izrazili su potporu ukrajinskom narodu pogođenom ruskom agresijom, a McGuinness je pohvalila operatore diljem EU-a koji su „poduzeli mjere solidarnosti i ukrajinskim izbjeglicama osigurali besplatne SIM kartice kako bi mogli komunicirati s bližnjima koji su još u svojoj ratom pogođenoj domovini“.

Winzig je pozvala europske teleoperatere da osiguraju besplatan roaming izbjeglicama iz Ukrajine i “nebirokratski” pristup europskim SIM karticama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.