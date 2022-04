Vlasnik Tesle Elon Musk postigao je dogovor s Twitterom uz obećanje da će smanjiti cenzuru na platformi. To je, naravno, pokrenulo lavinu pitanja oko toga što će takav pristup značiti za ovu društvenu mrežu.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava odmah su se zabrinule da izostanak ograničenja može dovesti do rasta govora mržnje. Mnogi korisnici Twittera pitaju se znači li to i da će se vratiti dosad suspendirani i zabranjeni profili.

VEZANE VIJESTI Musk kupio Twitter za 44 milijarde dolara: Sloboda govora je temelj demokracije Borci za ljudska prava brinu zbog govora mržnje nakon što je Musk kupio Twitter

Najpoznatija osoba koja je suspendirana s Twittera bio je Donald Trump, piše BBC.

Nakon što je vijest o novom vlasniku objavljena, organizacije za zaštitu ljudskih prava izrazile su zabrinutost zbog govora mržnje na Twitteru i moći koju će time dobiti Musk koji sam sebe opisuje kao “apsolutist slobode govora”.

Musk je vrlo glasno kritizirao politiku platforme da se sadržaj moderira, tvrdeći da Twitter mora biti autentična platforma za slobodu govora. U priopćenju nakon objave vijesti da je postignut dogovor o kupnji, Musk je slobodu govora opisao kao “podlogu funkcionalne demokracije”.

U objavi na Twitteru Amnesty International je napisao: “Zabrinuti smo zbog svakog koraka koji Twitter može poduzeti protiv politika i mehanizama stvorenih za zaštitu korisnika. Zadnje što nam treba je Twitter koji okreće glavu na nasilan i uvredljiv govor prema korisnicima, posebno onima koji su često mete govora mržnje, uključujući žene, transrodne osobe i druge.”

Profil Donalda Trumpa trajno je suspendiran prošle godine u jeku prosvjeda i nasrtaja na zgradu Kapitola u Washingtonu 6. siječnja.

Međutim, čak i ako Twitter promijeni politiku s Muskom, Trump tvrdi da se ne planira vratiti na tu društvenu mrežu, već se odlučio za vlastitu platformu, Truth Social.

Potvrdio je to za Fox News i dodao da vjeruje Musku, kojeg je usput nazvao dobrim čovjekom, da će donijeti poboljšanja plaformi.

Međutim, stručnjaci tvrde da bi se Trump ipak mogao vratiti na Twitter u slučaju da se odluči za kandidaturu na predsjedničkim izborima 2024.

Musk je rekao da se nada da će i njegovi najsnažniji kritičari ostati na Twitteru “jer to je ono što sloboda govora znači”. Ipak, neki su već zaprijetili da će otići, a neki su već ukinuli račune.

Britanska glumica Jameela Jamil napisala je da očekuje da će mreža postati “još više nezakonita, puna mržnje, ksenofobična, zadrta i mizogina”.

“Ovo će biti moj posljednji tweet”, napisala je pratiteljima kojih ima milijun.

🧵 1/6 Our response to @elonmusk ’s takeover of @Twitter : For years @Amnesty has tracked the disturbing persistence of hate speech on Twitter – especially violent and abusive speech against women and non-binary persons. pic.twitter.com/ITVOmYSl1w

S druge strane, znanstvenica sa Sveučilišta Maryland Caroline Orr Bueno rekla je da će zasad ostati na Twitteru jer ima više od 450.000 pratitelja. Istaknula je da nitko ne može znati kako će Twitter izgledati pod Muskom, no:

“Ono što sigurno znamo jest to da, ako svi pristojni ljudi odu, ovdje će puno prije postati gadno.”

Dan Ives, analitičar u investitorskoj kompaniji, rekao je za BBC da očekuje da će većina korisnika pričekati i vidjeti što će se događati s mrežom.

Ah he got twitter. I would like this to be my what lies here as my last tweet. Just really *any* excuse to show pics of Barold. I fear this free speech bid is going to help this hell platform reach its final form of totally lawless hate, bigotry, and misogyny. Best of luck. ❤️ pic.twitter.com/fBDOuEYI3e