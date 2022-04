Concorde dobiva ‘sinove’: Napreduje projekt nadzvučnog putničkoga aviona

Podijeli:







Izvor: PHIL JUDE / Sciencephoto / Profimedia

Već je dulje poznato da NASA, u suradnji s Lockheed Martinom, vrijedno razvija svoj nadzvučni mlažnjak X-59. U veljači ove godine taj se super zrakoplov, nakon što je prošao testove u aerotunelu, primaknuo još korak bliže letu. Mlažnjak je dobio nadimak 'Son of Concorde', dakako prema Concordeovom komercijalnom zrakoplovu predstavljenom krajem šezdesetih.

Novi X-59 dizajniran je tako da minimizira zvučne udare, koji su nekad prisiljavali Concorde na usporavanje u letu iznad kopna. Gradi se u Lockheed Martinovu kompleksu Skunk Works u kalifornijskome Palmdaleu, s tim da je NASA toj zrakoplovnoj tvrtki za razvoj nadzvučnog zrakoplova dodijelila ugovor vrijedan 247,5 milijuna dolara. Dizajnerska ekipa dosad je otkrila i zanimljiv podatak da bi zrakoplov trebao imati brzinu krstarenja od 1,4 maha, odnosno 1490 kilometara na sat, prenosi tportal.

Prema NASA-inom blogu, X-59 dizajniran je s devet metara dugim nosom koji znatno snižava buku kada brzina prijeđe 1 mah. To bi mu trebalo omogućiti da postigne nadzvučne brzine već ubrzo nakon polijetanja unutar gusto naseljenih gradskih područja. Za usporedbu, u takvoj situaciji originalni Concorde morao je ostajati na podzvučnim brzinama u letu iznad gradova, što je, naravno, produljivalo vrijeme leta.

Procjenjuje se da će konačna verzija zrakoplova biti dugačka 28 metara, s rasponom krila od devet metara. Imat će maksimalnu težinu pri polijetanju od 14,65 tona, a maksimalnom brzina iznosit će 1,5 mah (1600 km/h). Video isječak objavljen prošlog kolovoza pokazuje da su u procesu montaže rabljeni dijelovi koji se spajaju putem prethodno izbušenih otvora predviđenih za sastavljanje zrakoplova. Taj je sustav, kako je rekao David Richardson, programski direktor Lockheed Martina, značajno smanjio vrijeme potrebno za lociranje i ugradnju dijelova, posebno za spajanje velikih sklopova poput zrakoplova (‘To je kao da slažete lego kockice’, objasnio je laičkim jezikom).

I drugi nadzvučni projekti u međuvremenu napreduju. Primjerice, američka tvrtka Boom Aerospace objavila je da otvara teren za novi proizvodni pogon u zračnoj luci Piedmont Triad u Sjevernoj Karolini. Tvrtka je obznanila da očekuje da će njezin supersonični komercijalni mlažnjak biti u uporabi najkasnije do 2029.

Istovremeno, kineska tvrtka Space Transportation objavila je snimke prototipa mlažnjaka, za koji je rekla da će dostići brzinu od nevjerojatnih 4185 km/h, što bi mu omogućilo let iz New Yorka do Pekinga za sat vremena. Virgin Galactic također planira iskoristiti svoje nadzvučne letjelice za već postojeće suborbitalne letove i umjesto toga prevoziti putnike na daleka odredišta u rekordnom vremenu, prenosi tportal.

NASA-in bi zrakoplov trebao krenuti na svoj prvi let koncem ove godine, barem prema najavama te američke vladine agencije, a provjera niske razine buke predviđena je za 2023. Letovi očito sve više prodiru u sferu znanstvene fantastike.

