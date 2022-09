Podijeli:







Izvor: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / ILUSTRACIJA

Najnoviji set alata Results about you (rezultati o vama) olakšava izdavanje zahtjeva za micanje rezultata koji sadrže telefonski broj, email ili kućnu adresu.

Najnoviji Googleov alat Results about you napravljen je kako bi pomogao pri brisanju rezultata pretrage koji sadrže osobne informacije, a kompanija ga je, piše Verge, polako počela isporučivati prvim korisnicima. 9to5Google naglašava da je Google alat najavio tijekom konferencije I/O, što znači da će uskoro stići u aplikaciju Google.

Google je već imao način na koji možete brisati rezultate pretrage koji sadrže vašu kućnu adresu, email adresu i telefonski broj, kao i niz drugih potencijalno opasnih ili štetnih informacija. Ovaj sustav nije nužno bio najbolji i najjednostavniji za korištenje – ako ste pronašli rezultat koji je povezan s vašim osjetljivim informacijama, trebali ste otići na stranicu za podršku kako biste ispunili formular pomoću kojeg tražite da se rezultat izbriše. Nov alat to planira pojednostaviti, prenosi tportal.

Pomoću njega će se zahtjev moći slati direktno iz rezultata pretrage pritiskom na tri točkice i biranjem opcije About this result (o ovom rezultatu), što će otkriti nov panel s opcijom micanja rezultata, odnosno Remove result. Odatle ćete moći predati zahtjev za brisanje neželjenog rezultata.

Tu je i poseban ekran Results about you do kojeg možete doći pritiskom na profilnu sliku u Google aplikaciji. U njemu će biti moguće vidjeti rezultate koje ste prijavili i njihov status kod Googlea. Ekran će, piše izvor, imati mogućnost slanja novih zahtjeva, uključujući onih koji sadrže stare ili ilegalne informacije.

Točan datum dolaska ove značajke još nije poznat.

Verge napominje da uvođenje ovog alata ne mijenja pravila rada same Google pretrage, već olakšava sustav prijave nepoželjnih rezultata.

