Baterija vašeg smartfona se prebrzo prazni? Ovo su mogući krivci

Više je razloga zašto vaš pametni telefon ostaje bez dovoljno energije za normalno funkcioniranje brže nego što biste to željeli.

U nastavku sedam najčešćih krivaca zato, kao i prijedloge što možete učiniti kako biste produljili trajanje baterije, piše tportal.

Svjetlina zaslona

Ako je svjetlina zaslona vašeg uređaja stalno postavljena na maksimalnu moguću vrijednost ili blizu tome, to može brzo isprazniti bateriju. Stoga ju trebate držati na što manjoj razini i podizati samo kad se za time ukaže potreba.

Ako to vaš uređaj podržava, namjestite ga na automatsku prilagodbu na razinu svjetla u okolini. Kako biste to učinili, otvorite postavke, pa zatim Display (za operativni sustav Android) ili Display & Brightness (za iOS).

Također možete prebaciti aplikacije koje često koristite i zaslon mobitela općenito na tamni način rada.

Aplikacije koje rade u pozadini

Niz aplikacija aktivno je u pozadini i kad ih ne koristite izravno. Među njima mogu biti, recimo, virtualne privatne mreže (VPN), antivirusni softver, zdravstvene aplikacije, kalendari… Te su aplikacije u pravilu korisne, ali i opterećenje za bateriju vašeg pametnog telefona.

Kako ih možete isključiti?

Otvorite Settings pa kliknite Device Care (Android) ili Battery (iPhone). Trebala bi se pojaviti značajka optimizacije baterije. Uključite li ju, zatvorit će sve aplikacije u pozadini koje nisu nužne.

Način rada slika-u-slici

Koristite li YouTube Premium, Twitch i slične aplikacije, vjerojatno ste već koristili način rada slika-u-slici, pomoću kojeg možete pratiti ono što gledate i slušate i dok koristite neku drugu aplikaciju.

Pošto ovaj način rada može opteretiti bateriju, isključite ga tako što ćete otići u postavke, General pa zatim Apps (Android) ili Picture in Picture (iPhone). Iz popisa odaberite aplikaciju i isključite opciju Picture in Picture.

Morate li biti stalno spojeni na internet?

Mobilni internet i Wi-Fi traže nemalu količinu energije kako bi mogli funkcionirati normalno. No, kad spavate i u drugim okolnostima kad vam pristup internetu nije nužan pametno je isključiti ga i smanjiti potrošnju energije.

Najlakše ćete to učiniti ako uključite zrakoplovni način rada. Ako ipak ne želite propustiti važne pozive, isključite mobilni internet i Wi-Fi.

Stara baterija

Svim se baterijama s vremenom smanjuje kapacitet, zbog čega traju sve kraće i kraće. Možete ih probati zamijeniti, što je jeftinije od kupovine novog pametnog telefona, a i štedi vam vrijeme koje ćete potrošiti na postavljanje aplikacija i postavki općenito.

Ako zamjena nije moguća, prije ili kasnije morat ćete kupiti novi uređaj.

Aplikacije za praćenje lokacije

Puno je aplikacija koje prate gdje se nalazite u svakom danom trenutku. Neke to čine i dok ih ne koristite. Najlakše ćete ih se riješiti ako u potpunosti isključite emitiranje lokacije na vašem mobitelu. To možete učiniti i za pojedine aplikacije.

Previše obavijesti

Trebaju li vam doista sve obavijesti koje stižu na vaš pametni telefon? Ako ne, bateriju ćete štedjeti i tako što ćete isključiti slanje suvišnih obavijesti.

Otvorite Settings, pa Notifications. Pojavit će se popis aplikacija s koje imaju dozvolu slati vam obavijesti. Ovdje možete isključiti ili sve odjednom ili odabrati one kojih se želite riješiti, piše Make Use Of.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.